Предложение со словом ' ПОЛНЫМ '.
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Предложение со словом ' ПОЛНЫМ '.
Ответ(ы):
Гость:
Машина поехала полным ходом
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