Предмет находиться на 1/2 F от собирающей линзы , где F - фокусное расстояние линзы. И??ображение предмета в линзе будет : 1)Действительным уменьшенным 2) мнимым уменьшенным 3)действительным увеличенным 4) мнимым увеличенным

Физика

Предмет находиться на 1/2 F от собирающей линзы , где F - фокусное расстояние линзы. И??ображение предмета в линзе будет : 1)Действительным уменьшенным 2) мнимым уменьшенным 3)действительным увеличенным 4) мнимым увеличенным

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