Предмет находиться на 1/2 F от собирающей линзы , где F - фокусное расстояние линзы. И??ображение предмета в линзе будет : 1)Действительным уменьшенным 2) мнимым уменьшенным 3)действительным увеличенным 4) мнимым увеличенным

Физика
Предмет находиться на 1/2 F от собирающей линзы , где F - фокусное расстояние линзы. И??ображение предмета в линзе будет : 1)Действительным уменьшенным 2) мнимым уменьшенным 3)действительным увеличенным 4) мнимым увеличенным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/F=1/d+1/f 1/F=1/1/2F+1/f 1/f=2/F-1/F 1/f=1/F f=F  Изображение будет точно таким же 
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