Предмет находится на расстоянии d = 10 см от линзы, а его изображение на экране - на р??сстоянии f = 40 см от тонкой линзы . Во сколько раз k размеры изображения отличаются от размеров предмета? Найдите оптическую силу D линзы.

Физика
Предмет находится на расстоянии d = 10 см от линзы, а его изображение на экране - на р??сстоянии f = 40 см от тонкой линзы . Во сколько раз k размеры изображения отличаются от размеров предмета? Найдите оптическую силу D линзы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Г увеличение Г=f / d= 40/ 10= 4  (раз) 1/ d + 1/ f= D 1/ 0,1+1/ 0,4= D 10+2,5= D D= 12,5
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