Предмет находится на расстоянии d = 10 см от линзы, а его изображение на экране - на р??сстоянии f = 40 см от тонкой линзы . Во сколько раз k размеры изображения отличаются от размеров предмета? Найдите оптическую силу D линзы.

Физика

Предмет находится на расстоянии d = 10 см от линзы, а его изображение на экране - на р??сстоянии f = 40 см от тонкой линзы . Во сколько раз k размеры изображения отличаются от размеров предмета? Найдите оптическую силу D линзы.

Автор: Гость