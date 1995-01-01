Предмет Окружаюший Мир:Сведение о спортсменах и других людях,у которых особенно развиты сила, ловкость, выносливость.

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------Дин Карназес (США) - 563 километра без сна------- За последние 20 лет он бросил вызов почти всем известным пределам, достигнутым в беге. За три дня Карназес преодолел 350 миль без сна (563 километра), пробежал марафон на Северном Полюсе и в пустыне Сахара. Самым тяжелым испытанием, по словам бегуна, стал для него забег в 1995-м году в Калифорнии. Преодолев около 120 километров Карназес сильно занемог в пути, страдая от галлюцинаций, диареи, и тошноты. -------Майкл Джордан------- Michael Jeffrey Jordan Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах[6][7]. После начала карьеры в команде Университета Северной Каролины (1982—1984), с которой он выиграл чемпионат NCAA 1982 года, Джордан присоединился к команде «Чикаго Буллз» в 1984 году. ЗА ФЕНОМЕНАЛЬНУЮ ПРЫГУЧЕСТЬ Майкл получил прозвища «Air Jordan» и «Его Воздушество». Он также считается одним из лучших защитников в истории баскетбола[8]. В 1991 году он выиграл свой первый чемпионат НБА с «Буллз», в 1992 и 1993 годах повторил этот успех. После гибели отца в начале сезона 1993/94 Джордан внезапно ушёл из баскетбола и попытался сделать карьеру в бейсболе. В 1995 году он вернулся на площадку и помог «Буллз» завоевать ещё три титула (1996, 1997 и 1998), попутно установив вместе с командой рекорд НБА по количеству выигранных матчей в течение регулярного сезона — 72 победы (сезон 1995/96). Во второй раз Джордан завершил карьеру в 1999 году, но вернулся ещё на два сезона в 2001 году в качестве игрока «Вашингтон Уизардс».