Представить в виде многочлена: a) (n+3)(n-4) б) (3a+2b)(5a-b) в) pво 2 степени+2pq-p(3p+2q)
Математика
Представить в виде многочлена: a) (n+3)(n-4) б) (3a+2b)(5a-b) в) pво 2 степени+2pq-p(3p+2q)
Ответ(ы):
Гость:
А) ( n+3)(n-4) = n2-4n+3n-12=n2-4n-12 ; б) (3а+2b)(5a-b)=15a2-3ab+10ab-2b2=15a2+7ab-2b2 ; в) р2+2рq-p(3p+2q)=p2+2pq-3p2-2pq=-2p2.
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