Прочитай слова, выпиши имена существительные, определи их род. Облако, говорит, л??ч, утро, учиться, мощь, школа, праздник, добрый, сушь, грозный, гроза, камыш, чувство, страх, смех, грозить, багаж, мышь.
Русский язык
Прочитай слова, выпиши имена существительные, определи их род. Облако, говорит, л??ч, утро, учиться, мощь, школа, праздник, добрый, сушь, грозный, гроза, камыш, чувство, страх, смех, грозить, багаж, мышь.
Ответ(ы):
Гость:
Облако-ср.р;луч-м.р;утро-ср.р;мощь-ж.р;гроза-ж.р;камыш-м.р;чувство-ср.р;страх-м.р;смех-м.р;багаж-м.р;мышь-ж.р.;праздник-м.р;школа-ж.р.;сушь-ж.р.
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