Прочитай пословицы. Подчеркни существительные 3-го склонения. 1) Счастлив тот, у ко??о совесть спокойна. 2) Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперёд бежит. 3) Храбрость - сестра победы. 4) Лень до добра не доводит. 5)...

Русский язык

Прочитай пословицы. Подчеркни существительные 3-го склонения. 1) Счастлив тот, у ко??о совесть спокойна. 2) Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперёд бежит. 3) Храбрость - сестра победы. 4) Лень до добра не доводит. 5) Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. За ранее спасибо!

Автор: Гость