Прочитай пословицы. Подчеркни существительные 3-го склонения. 1) Счастлив тот, у ко??о совесть спокойна. 2) Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперёд бежит. 3) Храбрость - сестра победы. 4) Лень до добра не доводит. 5)...
Русский язык
Прочитай пословицы. Подчеркни существительные 3-го склонения. 1) Счастлив тот, у ко??о совесть спокойна. 2) Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперёд бежит. 3) Храбрость - сестра победы. 4) Лень до добра не доводит. 5) Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. За ранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Это же легко? 1)Совесть-она моя.3 скл. 2)Жизнь-она моя.3скл. 3)Храбрость-она моя.3скл. 4)День-она моя.3 скл. 5)Ложь-она моя.3скл.
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