Приведите дроби к общему знаменателю 2)5/a^3+1 ; 2a+3/1-a+a^2 ;

Алгебра
Приведите дроби к общему знаменателю 2)5/a^3+1 ; 2a+3/1-a+a^2 ;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А³+1 = (а+1)(а²-а+1). Это и будет общий  знаменатель. К первой дроби дополнительный множитель 1, а ко второй а+1. Первая дробь не меняется. Числитель второй дроби будет 2а²+5а+3, а знаменатель а³+1.  Здесь применяется формула суммы кубов.
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