Берилген соз соз тiркестерiнен сойлемдер курандар.аударма жумыстары,диалог куру,монолог дайындау,
Қазақ тiлi
Берилген соз соз тiркестерiнен сойлемдер курандар.аударма жумыстары,диалог куру,монолог дайындау,
Ответ(ы):
Гость:
Келешекте мен аударма жумыстарымен айналысуды армандаймын.Ағылшын сабағында мен диалог курдым.Ал уй жумысына бізге монолог дайындауға берді.
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