Выполните действие a-3b/n+4b-a/n

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A-3b + 4b - a =a - 3b+4b - a n = an - 3b+4bn - a n сначала находим общий знаменатель это n , и он же является дополнит. множителем a и 4b. вот и все, дробь придется на весь этот числитель, а не только на последнюю а.