Склонение по падежам бәліш
Қазақ тiлi
Склонение по падежам бәліш
Ответ(ы):
Гость:
Атау с--бәліш ілік с--бәліштің барыс с--бәлішке табыс с--бәлішті жатыс с--бәліште шығыс с--бәліштен көмектес с--бәлішпен
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