Склонение по падежам бәліш

Қазақ тiлi
Склонение по падежам бәліш
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Атау с--бәліш ілік с--бәліштің барыс с--бәлішке табыс с--бәлішті жатыс с--бәліште шығыс с--бәліштен көмектес с--бәлішпен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди периметр треугольника со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 5 сантиметров
Ответить
Русский язык
В слове участник какой корень
Ответить
Физика
Кабина лифта массой 500 кг даижется с ускорением 0.100 мс .С какой силой трос действуе?? на подвес кабины,если кабина лифта останавливается,опуская...
Ответить
Математика
Найти промежутки возрастания убывания функции её экстремумы и исследовать на выпуклость и вогнутость а также найти точки перегиба y=-2x(3)+15x(2)-3...
Ответить
Математика
1/4 часть лета была очень жаркой .сколько дней стояла жара?
Ответить