Имеются ли у растения : клеточная оболочка, мембрана, ядерная оболочка,количество и форма хромосом, жгутики? 6 класс
Биология
Имеются ли у растения : клеточная оболочка, мембрана, ядерная оболочка,количество и форма хромосом, жгутики? 6 класс
Ответ(ы):
Гость:
Да имеются................
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