Имеются ли у растения : клеточная оболочка, мембрана, ядерная оболочка,количество и форма хромосом, жгутики? 6 класс

Биология

Имеются ли у растения : клеточная оболочка, мембрана, ядерная оболочка,количество и форма хромосом, жгутики? 6 класс

Автор: Гость