Переведите на английский, пожалуйста, только без использования переводчика. На сегодняшний день люди с трудом представляю свою жизнь без современных технологий.

Английский язык

Переведите на английский, пожалуйста, только без использования переводчика. На сегодняшний день люди с трудом представляю свою жизнь без современных технологий.

Автор: Гость