Вася и Лена на соревнованиях по физкультуре прыгают в мешках.Три прыжка Васи равн?? пяти прыжкам Лены.За то время пока Вася делает 4 прыжка ,Лена делает 7 прыжков.Кто быстрее пробежит эстафету ,если они начнут выполнять упражне...

Математика
Вася и Лена на соревнованиях по физкультуре прыгают в мешках.Три прыжка Васи равн?? пяти прыжкам Лены.За то время пока Вася делает 4 прыжка ,Лена делает 7 прыжков.Кто быстрее пробежит эстафету ,если они начнут выполнять упражнение одновременно? а)Лена б)Вася в)одновременно г)не хватает данных
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