Помогите пожалуйста! Нужно составить анкету. Скажем так, тема анкеты "Запахи". Нужно придумать открытые вопросы (без вариантов ответы, чтобы люди сами отвечали). Есть пара примеров: "Какую информацию передаёт запах?", "Напишит...

Биология
Помогите пожалуйста! Нужно составить анкету. Скажем так, тема анкеты "Запахи". Нужно придумать открытые вопросы (без вариантов ответы, чтобы люди сами отвечали). Есть пара примеров: "Какую информацию передаёт запах?", "Напишите приятные и неприятные запахи. Почему?" Очень нужно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Ваш любимый запах? Почему? 2.Ваш не любимый запах? Почему? 3. чем по вашему мнению пахнет воздух после грозы? 4. Как мы узнаем, свежесть продуктов по запаху?
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