Помогите пожалуйста! Нужно составить анкету. Скажем так, тема анкеты "Запахи". Нужно придумать открытые вопросы (без вариантов ответы, чтобы люди сами отвечали). Есть пара примеров: "Какую информацию передаёт запах?", "Напишит...

Биология

Помогите пожалуйста! Нужно составить анкету. Скажем так, тема анкеты "Запахи". Нужно придумать открытые вопросы (без вариантов ответы, чтобы люди сами отвечали). Есть пара примеров: "Какую информацию передаёт запах?", "Напишите приятные и неприятные запахи. Почему?" Очень нужно!!!

Автор: Гость