К духовной культуре не принадлежит а) одежда б) образование и воспитание в) мораль помогите пожалуйста

Обществознание
К духовной культуре не принадлежит а) одежда б) образование и воспитание в) мораль помогите пожалуйста
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