Морфологический разбор хребет
Русский язык
Морфологический разбор хребет
Ответ(ы):
Гость:
хребет—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, винительный падеж хребет—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, именительный падеж
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