Из какого количества (г) сульфита натрия можно получить 11,2 (н.у) сернистого газа?
Химия
Из какого количества (г) сульфита натрия можно получить 11,2 (н.у) сернистого газа?
Ответ(ы):
Гость:
Переведем объем сернистого газа в моль, разделив на молярный объем: 11.2/22.4 =0.5 моль. Затем составим уравнение реакции: Na2SO2 =Na2O +SO2 Из этого уравнения мы видим, что на 1 моль сернистого газа приходится один моль сульфата натрия. Таким образом нам потребуется 0.5 моль Na2SO3. Теперь найдем массу соли, умножив количество вещества на молярную массу: 0.5*103 =51.5 грамма.
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