5у плюс 9 меньше или равно 3 минус 7у
Математика
5у плюс 9 меньше или равно 3 минус 7у
Ответ(ы):
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5у + 9 ≤ 3 - 7у 5у + 7у = 3 - 9 12у = -6 у = - 0,5 у ≤ - 0,5
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