5у плюс 9 меньше или равно 3 минус 7у

Математика
5у плюс 9 меньше или равно 3 минус 7у
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5у + 9 ≤ 3 - 7у 5у + 7у = 3 - 9 12у = -6  у = - 0,5  у ≤ - 0,5
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