Представить выражение х^20 в виде степени несколькими способами:
Алгебра
Представить выражение х^20 в виде степени несколькими способами:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²⁰ = (х²)¹⁰ = (х⁴)⁵ = (х⁵)⁴ = (х¹⁰)²
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