Задание - произведения каких видов искусства нам помогают понять: 1)Государственн??я Тульская Галерея 2)Большой театр 3) Большой зал Московской консерватории. + привести свой вариант.
Музыка
Задание - произведения каких видов искусства нам помогают понять: 1)Государственн??я Тульская Галерея 2)Большой театр 3) Большой зал Московской консерватории. + привести свой вариант.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Изобразительное искусство. 2) Театральное искусство. 3) Музыкальное искусство. Библиотека им.Ленина - литература.
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