Представьте, что Вам нужно построить завод. Район - Европейский Юг. Объясните, почему это хорошее географич. положение. (может быть к примеру указать с чем граничит..). Укажите, какую продукцию будут производить завод. Помогит...

География
Представьте, что Вам нужно построить завод. Район - Европейский Юг. Объясните, почему это хорошее географич. положение. (может быть к примеру указать с чем граничит..). Укажите, какую продукцию будут производить завод. Помогите пожааалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важно знать какой именно завод. К примеру,я выберу нефтепереробатывающий. Европейский юг имеет хорошее географическое расположение для развития и стабильного функционирования нефтепереробатывающего завода. Самым главным фактором является выгодное положение с точки зрения транспорта. Европейский Юг России имеет выход к Каспийскому и к Черному морю,а это означает,что продукцию,произведенную на заводе можно будет легко продавать,поставляя ее потребителю морским путем,который является самым дешевым
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