От чего зависит высота снеговой линии???

География
От чего зависит высота снеговой линии???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 От температуры и высоты)Вроде так)
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