От чего зависит высота снеговой линии???
География
От чего зависит высота снеговой линии???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От температуры и высоты)Вроде так)
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