Представьте многочлен х^4-2x^3+3x^2-2x+1 в виде квадрата многочлена

Гость: Гость:

В таких примерах, когда знаешь ответ, очень легко сымитировать "гениальное" решение: х^4-2x^3+3x^2-2x+1= =х^4-(2x^3-2x^2)+(x^2-2x+1)= =х^4-2x^2(x-1)+(x-1)^2=(x^2-(x-1))^2= =(x^2-x+1)^2