Представьте многочлен х^4-2x^3+3x^2-2x+1 в виде квадрата многочлена
Алгебра
Представьте многочлен х^4-2x^3+3x^2-2x+1 в виде квадрата многочлена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В таких примерах, когда знаешь ответ, очень легко сымитировать "гениальное" решение: х^4-2x^3+3x^2-2x+1= =х^4-(2x^3-2x^2)+(x^2-2x+1)= =х^4-2x^2(x-1)+(x-1)^2=(x^2-(x-1))^2= =(x^2-x+1)^2
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