Туристы прошли 24 км. за 6 часов, а велосипедисты проехали за 2 часа. У кого скорость ??ольше и на сколько?

Математика

Туристы прошли 24 км. за 6 часов, а велосипедисты проехали за 2 часа. У кого скорость ??ольше и на сколько?

Автор: Гость