Туристы прошли 24 км. за 6 часов, а велосипедисты проехали за 2 часа. У кого скорость ??ольше и на сколько?
Математика
Туристы прошли 24 км. за 6 часов, а велосипедисты проехали за 2 часа. У кого скорость ??ольше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:6=4(км/ч)-скорость туристов 2)24:2=12(км/ч)-скорость велосипедистов 3)12-4=8(км/ч) 24:2-24:2=8(км/ч) Ответ:на 8 км/ч велосипедисты быстрее туристов.
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