Разделить слова : галерея лютики наплёл барсук редиска рыдает чистюля шляпка экран акация машина овощи старуха уважение удача выучил финики куртка рупор заинька
Русский язык
Разделить слова : галерея лютики наплёл барсук редиска рыдает чистюля шляпка экран акация машина овощи старуха уважение удача выучил финики куртка рупор заинька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)галерея, чистюля,шляпка,машина, уважение, удача,выучил, куртка,рупор,наплёл(создано человеком) 2)лютики,барсук,редиска,акация,овощи,старуха,финики,заенька
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Русский язык