Разделить слова : галерея лютики наплёл барсук редиска рыдает чистюля шляпка экран акация машина овощи старуха уважение удача выучил финики куртка рупор заинька

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Разделить слова : галерея лютики наплёл барсук редиска рыдает чистюля шляпка экран акация машина овощи старуха уважение удача выучил финики куртка рупор заинька
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)галерея, чистюля,шляпка,машина, уважение, удача,выучил, куртка,рупор,наплёл(создано человеком) 2)лютики,барсук,редиска,акация,овощи,старуха,финики,заенька
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