Найди значение выражения m+5/8 если m= 2)7/12 4)11/36 6)67/18

Математика
Найди значение выражения m+5/8 если m= 2)7/12 4)11/36 6)67/18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 7/12 + 5/8 = 14/24 + 15/24 = 29/24 = 1 5/24 4) 11/36 + 5/8 = 22/72 + 45/72 = 67/72 6) 67/18 + 5/8 = 268/72 + 45/72 = 313/72
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