Русский фольклор отражает знание нашим предкам событий Священной истории.

История
Русский фольклор отражает знание нашим предкам событий Священной истории.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да мы можем посмотреть на то исскуство которым занимались предки т.е. что для них было характерно. Привычки , особый почерк строения(дома).
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