Укажите существительные которые не меняются по числам хлопоты.класс комната суета хвоя молодёжь столы сметана каникулы
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Укажите существительные которые не меняются по числам хлопоты.класс комната суета хвоя молодёжь столы сметана каникулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвоя, молодёжь, каникулы
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