Какой сюжет русской истории изображен на картине С. В. Иванова? Опиши эту картину. ??опробуй составить маленький сюжетный рассказ. помогите срочно пж

Гость: Гость:

На картинке - баскак, ожидающий, когда крестьяне снесут ему всю дань в виде различных продуктов, товаров и вещей. Гордо сидит он на коне и с презрением поглядывает на людишек, ломающих перед ним шапки и падающих на колени. Не смогли защитить свою свободу- платите дань, да побыстрей! Полагаю, что в действительности, сбор дани обстоял несколько иначе, чем на картине художника. Женщины и девушки прятались подальше от чужих взглядов . чтобы не попасть в полон.