Какой сюжет русской истории изображен на картине С. В. Иванова? Опиши эту картину. ??опробуй составить маленький сюжетный рассказ. помогите срочно пж
Окружающий мир
Какой сюжет русской истории изображен на картине С. В. Иванова? Опиши эту картину. ??опробуй составить маленький сюжетный рассказ. помогите срочно пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картинке - баскак, ожидающий, когда крестьяне снесут ему всю дань в виде различных продуктов, товаров и вещей. Гордо сидит он на коне и с презрением поглядывает на людишек, ломающих перед ним шапки и падающих на колени. Не смогли защитить свою свободу- платите дань, да побыстрей! Полагаю, что в действительности, сбор дани обстоял несколько иначе, чем на картине художника. Женщины и девушки прятались подальше от чужих взглядов . чтобы не попасть в полон.
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