Длина одной из сторон прямоугольника на 5см больше длины другой стороны. Найдите длины сторон прямоугольника, если его площадь равна 84 см^

Алгебра

Длина одной из сторон прямоугольника на 5см больше длины другой стороны. Найдите длины сторон прямоугольника, если его площадь равна 84 см^

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