Длина одной из сторон прямоугольника на 5см больше длины другой стороны. Найдите длины сторон прямоугольника, если его площадь равна 84 см^

Алгебра
Длина одной из сторон прямоугольника на 5см больше длины другой стороны. Найдите длины сторон прямоугольника, если его площадь равна 84 см^
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84:4=21, т.к. у прям. 4 стороны. дальше 21+5=26, эта сторона на 5>другой и 21-5=16. проверка 26+16+21+21=84
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