Написать 3 предложения с деепричастным оборотом
Русский язык
Написать 3 предложения с деепричастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облака, затмивая собой солнце, тихо плыли по небу. (что делая? Посмотрев на небо, она увидела солнечное затмение. ( что сделав?)Приехав в город, я встетился с товарищами. ( что сделав?)
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