Написать 3 предложения с деепричастным оборотом

Русский язык
Написать 3 предложения с деепричастным оборотом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облака, затмивая собой солнце, тихо плыли по небу. (что делая? Посмотрев на небо, она увидела  солнечное затмение. ( что сделав?)Приехав в город, я встетился с товарищами. ( что сделав?)
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