Какое число в 50 раз больше числа 4506?

Математика
Какое число в 50 раз больше числа 4506?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
225300 - это и есть то самое число : 4506×50=225300
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