В каком веществе хлорате калия, перманганате калия кислорода больше? Ответ подтвердите решением.

Гость: Гость:

1) Найдем массовую долю O в KClO3 = (n*Ar(O)) / (Mn(KClO3)) = (3*16) / (122,5) = 39,2% 2) Найдем массовую долю O в KMnO4 = (n*Ar(O)) / (Mn(KMnO4)) = (4*16) / (158) = 40,5% 3) Сравним массовые доли в обоих соединениях. Мы видим, что 40,5% больше 39,2%. Ответ: в перманганате калия(KMnO4)