Что изображено на этих рисунках?

Биология
Что изображено на этих рисунках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки крови, амёба
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