Задача: из города в противоположных направлениях выехали одновременно две машины. Скорость одной 65 км/ч. Найди скорость другой машины, если известно, что через 3ч. между ними было 369 км. Помогите пожалуйста мне нужен чертёж и...
Математика
Задача: из города в противоположных направлениях выехали одновременно две машины. Скорость одной 65 км/ч. Найди скорость другой машины, если известно, что через 3ч. между ними было 369 км. Помогите пожалуйста мне нужен чертёж и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 369 км : 3 часа = 123 км/час (скорость удаления друг от друга) (или сумма скоростей двух машин) 123 км/час - 65 км/час = 58 км/час (скорость другой машины) Ответ: скорость другой машины - 58 км/час
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