Задача: из города в противоположных направлениях выехали одновременно две машины. Скорость одной 65 км/ч. Найди скорость другой машины, если известно, что через 3ч. между ними было 369 км. Помогите пожалуйста мне нужен чертёж и...

Математика

Задача: из города в противоположных направлениях выехали одновременно две машины. Скорость одной 65 км/ч. Найди скорость другой машины, если известно, что через 3ч. между ними было 369 км. Помогите пожалуйста мне нужен чертёж и решение

Автор: Гость