-4×(x-2)+2×(6x-1), якщр x=-0.25
Математика
-4×(x-2)+2×(6x-1), якщр x=-0.25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x+8+12x-2=8x+6=8*(-0,25)+6=-2+6=4
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