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Представьте в виде произведения (y-3)^2-4(y-3)
Алгебра
Представьте в виде произведения (y-3)^2-4(y-3)
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Ответ(ы):
Гость:
(y-3)(y-3-4)=(y-3)(y-7)
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