Мама и бабушка собирали клубнику :мама собрала 16 кг. ягода , а бабушка 14 кг. Из всего урожая сварили варенье , взяв на 1 кг. клубники 2 кг. сахара. Сколько сахара по требовалось ? Какое из выражений является решением задачи ?...

Математика

Мама и бабушка собирали клубнику :мама собрала 16 кг. ягода , а бабушка 14 кг. Из всего урожая сварили варенье , взяв на 1 кг. клубники 2 кг. сахара. Сколько сахара по требовалось ? Какое из выражений является решением задачи ? 1) (16-14)×2 2)(16+14)÷2 3) (16+14)×(1+2) 4) (16+14)×2

Автор: Гость