Мама и бабушка собирали клубнику :мама собрала 16 кг. ягода , а бабушка 14 кг. Из всего урожая сварили варенье , взяв на 1 кг. клубники 2 кг. сахара. Сколько сахара по требовалось ? Какое из выражений является решением задачи ?...

Математика
Мама и бабушка собирали клубнику :мама собрала 16 кг. ягода , а бабушка 14 кг. Из всего урожая сварили варенье , взяв на 1 кг. клубники 2 кг. сахара. Сколько сахара по требовалось ? Какое из выражений является решением задачи ? 1) (16-14)×2 2)(16+14)÷2 3) (16+14)×(1+2) 4) (16+14)×2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60 кг сахара, 4) решение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Отзыв про медвежонка умку
Ответить
Русский язык
Как указать способ проверки всех орфограмм 4 класс
Ответить
Биология
Как расположены лепестки околоцветника
Ответить
Математика
В пруду плавали 6 лебедей,12 гусей а уток на 3 меньше,чем гусей и лебедей вместе.скол??ко уток плавало в пруду?
Ответить
Русский язык
Запишите краткое страдательные причастия женского рода, входящие в парадигмы г??аголов IV продуктивного класса: ослабить, отгладить, ослепить, з...
Ответить