Отзыв про медвежонка умку
Литература
Отзыв про медвежонка умку
Ответ(ы):
Гость:
Медвежонок по имени Умка, очень умный, любопытный, добрый и дружелюбный. Умка пытался помочь человеку как его учила мама( прикрывать нос лапой, что-бы слиться со снегом)))))))
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