В пруду плавали 6 лебедей,12 гусей а уток на 3 меньше,чем гусей и лебедей вместе.скол??ко уток плавало в пруду?

Математика
В пруду плавали 6 лебедей,12 гусей а уток на 3 меньше,чем гусей и лебедей вместе.скол??ко уток плавало в пруду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6+12=18всего лебедей и уток 18-3=15гусей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите краткое страдательные причастия женского рода, входящие в парадигмы г??аголов IV продуктивного класса: ослабить, отгладить, ослепить, з...
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Обозначь знаком ✅ предложения с однородными членами.По??огите пожалуйста
Ответить
Математика
Найти период функции y=(sin x^2)*(2x/3)
Ответить
Математика
В 30 ящиках было упаковано 540 кг яблок. Сколько яблок будет упаковано в 42 ящиках есл?? в каждый будут помещать на 3 кг больше???
Ответить
Русский язык
Известно, что слоны в диковинку у нас Что - какая часть речи????? Увидевши слона, ну на него метаться Ну - какая часть речи?????? Помогите ...
Ответить