В пруду плавали 6 лебедей,12 гусей а уток на 3 меньше,чем гусей и лебедей вместе.скол??ко уток плавало в пруду?

Математика

В пруду плавали 6 лебедей,12 гусей а уток на 3 меньше,чем гусей и лебедей вместе.скол??ко уток плавало в пруду?

Автор: Гость