В пруду плавали 6 лебедей,12 гусей а уток на 3 меньше,чем гусей и лебедей вместе.скол??ко уток плавало в пруду?
Математика
В пруду плавали 6 лебедей,12 гусей а уток на 3 меньше,чем гусей и лебедей вместе.скол??ко уток плавало в пруду?
Ответ(ы):
Гость:
6+12=18всего лебедей и уток 18-3=15гусей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите краткое страдательные причастия женского рода, входящие в парадигмы г??аголов IV продуктивного класса: ослабить, отгладить, ослепить, з...
Русский язык
Математика
Математика
В 30 ящиках было упаковано 540 кг яблок. Сколько яблок будет упаковано в 42 ящиках есл?? в каждый будут помещать на 3 кг больше???