Запишите краткое страдательные причастия женского рода, входящие в парадигмы г??аголов IV продуктивного класса: ослабить, отгладить, ослепить, затаить, утроить, приклеить, возродить, растревожить, сконфузить, продлить, ошелом...
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Запишите краткое страдательные причастия женского рода, входящие в парадигмы г??аголов IV продуктивного класса: ослабить, отгладить, ослепить, затаить, утроить, приклеить, возродить, растревожить, сконфузить, продлить, ошеломить, ускорить, запустить, разграфить, предназначить, искрошить, наморщить.
Ответ(ы):
Гость:
Извини что я правильный ответ не написала но попробуй это в интернет ввести тебе должны дать в ответах я в тот раз от туда списала удачи тебе
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