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Чому вовкiв важко приручити.
Українська література
Чому вовкiв важко приручити.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что они лесные животные и привыкли к воле и они ненавидят чужаков
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