Представьте выражение в виде одночлена стандартного вида: а) (2x^3)^4*25x^8 б)m*(-m^6)^3 в) (-a^2)^6*9a^13 г) (-4n^7)^3*(-1/2m)^2

Математика

Представьте выражение в виде одночлена стандартного вида: а) (2x^3)^4*25x^8 б)m*(-m^6)^3 в) (-a^2)^6*9a^13 г) (-4n^7)^3*(-1/2m)^2

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