Представьте выражение в виде одночлена стандартного вида: а) (2x^3)^4*25x^8 б)m*(-m^6)^3 в) (-a^2)^6*9a^13 г) (-4n^7)^3*(-1/2m)^2
Математика
Представьте выражение в виде одночлена стандартного вида: а) (2x^3)^4*25x^8 б)m*(-m^6)^3 в) (-a^2)^6*9a^13 г) (-4n^7)^3*(-1/2m)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (2x^3)^4*25x^8=400х^20 б)m*(-m^6)^3= - m^19 в) (-a^2)^6*9a^13=9a^25 г) (-4n^7)^3*(-1/2m)^2=-16m²n^21
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