СРОООЧНО!!!!найдите основу(ы) предложения "Взрослая женщина-нюни распустила"
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СРОООЧНО!!!!найдите основу(ы) предложения "Взрослая женщина-нюни распустила"
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Женщина - подлежащее, распустила - сказуемое
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