Площадь треуголника ABC равен 24 квадратных сантиметров ,а его медиана BD и CE пересек??ються в точке O .Найдите площадь треугольника OBC

Математика

Площадь треуголника ABC равен 24 квадратных сантиметров ,а его медиана BD и CE пересек??ються в точке O .Найдите площадь треугольника OBC

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