Площадь треуголника ABC равен 24 квадратных сантиметров ,а его медиана BD и CE пересек??ються в точке O .Найдите площадь треугольника OBC

Математика
Площадь треуголника ABC равен 24 квадратных сантиметров ,а его медиана BD и CE пересек??ються в точке O .Найдите площадь треугольника OBC
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Гость:
Надо найти площадь этих фигур на умножении находится площадь
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