Ребята помогите с химией, очень нужно))) Заранее спасибо))))) 1-К раствору серной кислоты прибавили магниевую стружку массой 36г. Какова масса получившегося сульфата магния? 2-В закрытом сосуде смешали 6г водорода с хлором. ...

Гость: Гость:

1. H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2 n(Mg) = m/M = 36/24 = 1.5 моль n(MgSO4) = 1.5*1/1 = 1.5 моль m(MgSO4) = n*M = 1.5* 120 = 180 г 2. H2 + Cl2 = 2HCl n(H2) = m/M= 6/2 = 3 моль n(HCl)= 3*2/1 = 6 моль m(HCl) = n*M = 6*36.5 = 219 г 3. 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O m(NaOH) = m(раствора NaOH) *ω = 200*0.15 = 30 г n(NaOH) = m/M = 30/40 = 0.75 иоль Из уравнения реакции: n(Na2SO4) = 0.75*1/2 = 0.375 моль m(Na2SO4) = n*M = 0.375*142 = 53.25 г 4. BaCl2 + K2CO3 = BaCO3↓ + 2KCl m(раствора BaCl2) = ρ*V = 1.05*100 = 105 г m(BaCl2) =m(раствора BaCl2)*ω = 105*0.1 = 10.5 г n(BaCl2) = m/M = 10.5/208 = 0.05 моль Из уравнения реакции: n(BaCO3) = 0.05*1/1 = 0.05 моль m(BaCO3) = n*M = 0.05*197 = 9.85 г