СРОЧНО!!! помогите пожалуйста (sin(x)-корень из (3)/(2))*корень из (3x^2-7x+4)=0

Математика

СРОЧНО!!! помогите пожалуйста (sin(x)-корень из (3)/(2))*корень из (3x^2-7x+4)=0

Автор: Гость