СРОЧНО!!! помогите пожалуйста (sin(x)-корень из (3)/(2))*корень из (3x^2-7x+4)=0

Математика
СРОЧНО!!! помогите пожалуйста (sin(x)-корень из (3)/(2))*корень из (3x^2-7x+4)=0
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