Я фото скинула вот посмотрите

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Я фото скинула вот посмотрите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.На (В.п.)весенних проталинах показались (И.п.) ранние цветочки.2.В (П.п.) сухих листьях копошились ежата.3.Всё небо было усеяно (Т.п.) яркими звёздами.4.В (П.п) прозрачных ручьях резвились мелкие рыбёшки.
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