В магазин привезли 40 кофейных сервизов.10 продали по Цене 53 Евро каждый.На какую су??му осталось в магазине не потраченного товара

Математика

В магазин привезли 40 кофейных сервизов.10 продали по Цене 53 Евро каждый.На какую су??му осталось в магазине не потраченного товара

Автор: Гость