В магазин привезли 40 кофейных сервизов.10 продали по Цене 53 Евро каждый.На какую су??му осталось в магазине не потраченного товара
Математика
В магазин привезли 40 кофейных сервизов.10 продали по Цене 53 Евро каждый.На какую су??му осталось в магазине не потраченного товара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53*10=530 40-10=30 53*3=159(ответ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Опишите цветущий луг. можно ли обойтись без прилогательных? сделайте вивод о роли прилагательных в вашем описании. ПОМОГИЕТЕ СРОЧНООО!!!!!!!!!!!!!
Математика
Площадь треуголника ABC равен 24 квадратных сантиметров ,а его медиана BD и CE пересек??ються в точке O .Найдите площадь треугольника OBC
Русский язык